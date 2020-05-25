Умер джазовый барабанщик Джимми Кобб

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25.05.2020, 19:16, Новости дня

Известный американский барабанщик Джимми Кобб, остававшийся последним здравствующим участником первого состава квинтета Майлза Дэвиса, умер в Нью-Йорке в возрасте 91 года.

Кобб скончался в своем доме на Манхэттене в воскресенье, пишет РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию NPR.

Как отметила жена музыканта, причиной его смерти стал рак легких.

На протяжении творческого пути Кобб сотрудничал со многими известными музыкантами, среди которых Дина Вашингтон, Уэст Монтгомери и Джон Колтрейн.

Кроме того, барабанщик принял участие в записи одного из легендарных джазовых альбомов Майлза Дэвиса «Kind of Blue».



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