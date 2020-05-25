Девочку-подростка из Ижевска приговорили к двум годам за избиение сверстницы

25.05.2020, 19:16, Новости дня

Девочку-подростка, которая избила свою сверстницу в лесопосадке Устиновского района Ижевска осенью 2019 года, приговорили к двум годам воспитательной колонии, сообщил в понедельник руководитель следственного управления СК РФ по Удмуртии Рустам Тугушев.

«По ходатайству органов следствия в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время приговором суда она осуждена к наказанию в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии», – цитирует ТАСС Тугушева.

Кроме того, по его словам, это – не единственное преступление, совершенное девушкой. Также были выявлены факты «совершения ею вымогательства и грабежа в отношении несовершеннолетних». Ранее она уже была судима за разбой к условному наказанию.

Напомним, следственными органами Следственного комитета по Удмуртской Республике в октябре прошлого года была начата доследственная проверка после того, как в соцсетях появился видеоролик, на котором подростки избивают свою сверстницу.

По данному факту была арестована 16-летняя жительница Ижевска, которая принимала участие в драке. Также, по данным управления, в избиении принимали участие трое подростков в возрасте от 10 до 14 лет. Позднее в СК сообщали, что не стали возбуждать уголовное дело в отношении соучастников избиения, а в отношении 16-летней обвиняемой возбудили уголовные дела.