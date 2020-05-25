 

Боевики ливийского ПНС используют бронемашины Tulpar IFV турецкого производства

25.05.2020, 19:09, Разное

Боевики, относящиеся к террористическому Правительству национального согласия (ПНС), используют бронемашины Tulpar IFV, производимые Турцией. Такая техника была впервые обнаружена во время военной операции в южной части столицы Ливии.
Снятый на мобильный телефон видеоролик, где боевики ведут обстрел посредством боевой машины пехоты, (которая производится турецкой компанией Otokar), разместил в своем аккаунте один из пользователей социальной сети Twitter. Ранее в боях турецкая техника в Ливии не применялась.

Использование Tulpar IFV может говорить о том, что Анкара, поставляя террористам оружие, технику и боеприпасы, вмешивается во внутренние дела страны, игнорируя эмбарго ООН. Доказательства вмешательств турецких властей предоставил и Ахмад Мисмари, являющийся генерал-майором Ливийской национальной армии, против которой и были применены бронемашины. Он располагает видеозаписями, подтверждающими транспортировку Tulpar IFV из военно-морской базы и порта Измир.



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