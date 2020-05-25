 

Активисты ОНФ и отряд «Лиза Алерт» запустили проект «Поиск»

25.05.2020, 19:08, Новости дня

В Международный день пропавших детей Общероссийский народный фронт и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» запустили новый проект «Поиск». Во многих регионах будут размещены арт-объекты с детскими ориентировками отряда.

Подмосковные Люберцы стали первым городом, кто принял участие в проекте. Здесь, на Октябрьском проспекте, разместили арт-инсталляцию – забор оклеили ориентировками тех детей, которые найдены живыми, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Люди должны помогать друг другу не только в условиях пандемии, а всегда. Важно, чтобы ни один человек не оставался наедине со своей бедой. Необходимо, чтобы было создана единая платформа, куда бы поступала информация о пропавших людях. Чем больше народу будет участвовать в поисковых движениях, тем быстрее будет идти работа по поиску, и, следовательно, люди быстрее будут находить своих близких», – сказала руководитель регионального Исполкома Народного фронта в Московской области Юлия Белехова.

Целью проекта является эффективное сотрудничество государства и добровольцев отряда для того, чтобы люди не терялись, а если такие случаи происходят, то пропавших пожилых, детей, других людей, оказавшихся в сложной ситуации, находили быстро живыми.

ОНФ и «Лиза Алерт» намерены поддержать и проконтролировать выполнение поручения президента по совершенствованию взаимодействия полиции, медицинских организаций и добровольческих организаций, занимающихся поиском пропавших людей, и созданию единой базы данных пациентов, личность которых не могут установить.

«Десятый год «Лиза Алерт». Десятый год я занят только этим. Ищу и, как правило, нахожу. Зачем? Это самый частый вопрос. Я задаю его себе. Мне его задают другие. Я не один. Нас пара десятков тысяч. Всех нас спрашивают иногда: «Зачем?» Но и задачи перед нами непростые. Вы сейчас все сами увидите. Этот объект – это наша стена. Это наша гордость и наша боль, наш страх и наш ответ. Мы времени, силам, эмоциям дали физическую форму. Миллионы часов максимальных стараний, на которые способен человек, спрятаны в этой стене. Мы и сами получили возможность взглянуть на то, что мы делаем. Можно потрогать, вспомнить, просто идти мимо, все больше проникаясь ужасом от того, какого размера эта проблема. А ведь мы знаем только процентов 10 от реальных цифр. Дети пропадают, и мы их ищем. Мы – отряд «Лиза Алерт». На этой стене не все. Они не поместились. Но того, что перед вами, хватит, чтобы получить ответ на самый волнующий вопрос – зачем…», – сказал председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев. 

За 9 лет своей работы отряд «Лиза Алерт» участвовал в спасении живыми более 45 тыс. человек, всего за это время было принято и отработано около 56 тыс. заявок. Добровольцы «Лизы Алерт» принимали участие в поиске более 17 тыс. детей, большинство из которых были найдены.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Представитель ВОЗ указала, когда можно будет ослабить противовирусные меры в России

20.05 / Зеленский отреагировал на дело из-за видео с продажей должностей братом главы офиса президента

08.05 / Депутата Самарской губернской думы оштрафовали за фейк о коронавирусе

31.03 / Загибалась от боли и теряла сознание: Лазареву госпитализировали в Испании

08.05 / Треть коек для пациентов с коронавирусом свободны в России

05.04 / Новая инфекция просочилась в Карелию

04.05 / Соловьев рассказал, когда дрался в последний раз

27.03 / Боевики на Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям

06.04 / Армения захотела оплачивать российский газ рублями

29.04 / Апелляционный суд рассматривает спор между администрацией и комитетом Палаты представителей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска