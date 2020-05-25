Активисты ОНФ и отряд «Лиза Алерт» запустили проект «Поиск»

25.05.2020, 19:08, Новости дня

В Международный день пропавших детей Общероссийский народный фронт и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» запустили новый проект «Поиск». Во многих регионах будут размещены арт-объекты с детскими ориентировками отряда.

Подмосковные Люберцы стали первым городом, кто принял участие в проекте. Здесь, на Октябрьском проспекте, разместили арт-инсталляцию – забор оклеили ориентировками тех детей, которые найдены живыми, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Люди должны помогать друг другу не только в условиях пандемии, а всегда. Важно, чтобы ни один человек не оставался наедине со своей бедой. Необходимо, чтобы было создана единая платформа, куда бы поступала информация о пропавших людях. Чем больше народу будет участвовать в поисковых движениях, тем быстрее будет идти работа по поиску, и, следовательно, люди быстрее будут находить своих близких», – сказала руководитель регионального Исполкома Народного фронта в Московской области Юлия Белехова.

Целью проекта является эффективное сотрудничество государства и добровольцев отряда для того, чтобы люди не терялись, а если такие случаи происходят, то пропавших пожилых, детей, других людей, оказавшихся в сложной ситуации, находили быстро живыми.

ОНФ и «Лиза Алерт» намерены поддержать и проконтролировать выполнение поручения президента по совершенствованию взаимодействия полиции, медицинских организаций и добровольческих организаций, занимающихся поиском пропавших людей, и созданию единой базы данных пациентов, личность которых не могут установить.

«Десятый год «Лиза Алерт». Десятый год я занят только этим. Ищу и, как правило, нахожу. Зачем? Это самый частый вопрос. Я задаю его себе. Мне его задают другие. Я не один. Нас пара десятков тысяч. Всех нас спрашивают иногда: «Зачем?» Но и задачи перед нами непростые. Вы сейчас все сами увидите. Этот объект – это наша стена. Это наша гордость и наша боль, наш страх и наш ответ. Мы времени, силам, эмоциям дали физическую форму. Миллионы часов максимальных стараний, на которые способен человек, спрятаны в этой стене. Мы и сами получили возможность взглянуть на то, что мы делаем. Можно потрогать, вспомнить, просто идти мимо, все больше проникаясь ужасом от того, какого размера эта проблема. А ведь мы знаем только процентов 10 от реальных цифр. Дети пропадают, и мы их ищем. Мы – отряд «Лиза Алерт». На этой стене не все. Они не поместились. Но того, что перед вами, хватит, чтобы получить ответ на самый волнующий вопрос – зачем…», – сказал председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

За 9 лет своей работы отряд «Лиза Алерт» участвовал в спасении живыми более 45 тыс. человек, всего за это время было принято и отработано около 56 тыс. заявок. Добровольцы «Лизы Алерт» принимали участие в поиске более 17 тыс. детей, большинство из которых были найдены.