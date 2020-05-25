Армия Хафтара заявила о почти 100 сбитых турецких беспилотниках

25.05.2020, 19:08, Новости дня

За последние время расчеты противовоздушной обороны Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара сбили почти сто беспилотников турецкого производства, сообщил представитель ЛНА Халед аль-Махджуб Sky News Arabia.

«За последнее время было сбито около 94 турецких беспилотников», – сообщил он. В том числе, по его словам, четыре разведывательно-ударных БЛА «Анка». Представитель ЛНА утверждает, что армия смогла захватить «множество» главарей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Кроме того, аль-Махджуб заявил, что Турция продолжает переброску наемников в Ливию через свою территорию, передает ТАСС.

Ранее силы армии Хафтара получили восемь боевых самолетов и объявили о скором начале крупнейшей воздушной операции в истории страны.