Перенесший инсульт Дибров выполнил обещание Малышевой

25.05.2020, 19:05, Разное

Многие отметили, что после болезни 60-летний артист стал выглядеть значительно старше своего возраста. Звезде даже посоветовали подумать о подтяжке лица. Впрочем, теперь мужчина гораздо больше беспокоится о здоровье, чем о внешнем виде.

В беседе с журналистами Дмитрий Дибров отметил, что после инсульта бросил пить и курить. Расстаться с табаком он пообещал еще зимой своей коллеге Елене Малышевой.

Тогда теледива посоветовала ему избавиться от вредной привычки, если мужчина хочет видеть, как растут его сыновья. Напомним, что у ведущего пятеро детей, трое из еще совсем маленькие.

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Публикация от Dmitry Dibrov (@dibrovdmitry) 27 Апр 2020 в 3:03 PDT

Дмитрий Дибров отметил, что раньше все идеи рождались в курилке “Останкино”. Как заявил шоумен, он только сейчас понял, что за нахождение там расплачивался своей жизнью. “Я таким курильщиком был…” – говорит звезда.

Ради детей мужчина не только перестал употреблять табак, но и отказался от спиртного. “Либо ты ребят на ноги поднимаешь, либо присматриваешься к ритуальным услугам”, – мрачно шутит Дибров.

Мужчина настроен решительно: он отказывается пропустить по рюмочке даже с друзьями “для аппетита”. “Не нужно самого себя обманывать”, – считает телеведущий.