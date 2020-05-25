 

ФСИН сообщила новые цифры больных коронавирусом заключенных после публикации карты зараженных колоний и тюрем

25.05.2020, 18:55, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuФедеральная служба исполнения наказаний РФ обнародовала новые цифры заразившихся коронавирусом заключенных и сотрудников колоний. Это было сделано через несколько часов после публикации “Серой карты” заражений коронавирусом: ее составили российские правозащитники по следам жалоб самих осужденных и их родственников. 

ФСИН сообщила, что лабораторные тесты подтвердили заражение коронавирусной инфекцией у 980 работников ее учреждений. При этом, по данным ведомства, среди подозреваемых, обвиняемых и отбывающих наказания коронавирус обнаружен лишь у 238 человек. То есть уровень заражения среди заключенных якобы вчетверо меньше, чем среди работников колоний и тюрем. 

Также ФСИН сообщила, что в 47 регионах не зафиксировали ни одного заболевания COVID-19 у сотрудников или заключенных. 

“В учреждениях и органах УИС (Уголовно-исполнительной системы) проведено более 52 000 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, из них более 24 000 проведено в лабораториях УИС”, – сообщили в пресс-службе. По данным РБК за октябрь 2019 года, в одних только российских колониях находятся до 434 тысяч человек.

25 мая правозащитники сообщили о минимум трех случаях подозрения на заражение коронавирусом у арестантов в московском СИЗО “Лефортово”. У них взяли необходимые анализы для теста, в самом СИЗО проводят дезинфекцию. 

“По словам ответственного сотрудника, сейчас в “Лефортово” находятся три человека с подозрением на коронавирус – Зиявудин Магомедов, Дмитрий Михальченко и Андрей Каминов. Тест им сделали 18 мая, и до сих пор нет результатов. У одного из них первый тест показал положительный результат, но ждут второго”, – сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

Также, по данным авторов “Серой карты”, вспышка COVID-19 произошла в шестом спецблоке СИЗО “Матросская тишина” в Москве: в камерах содержатся очень много больных коронавирусной инфекцией, которые, возможно, заразились от сотрудников. “Помощи нет, лекарств тоже нет. Людям плохо”, – сообщают правозащитники.

 



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