Минздрав Самарской области пригрозил ответственностью главврачам, если подчиненные им медики откажутся работать с больными коронавирусом

25.05.2020, 18:55, Новости дня

Министерство здравоохранения Самарской области предупредило главврачей больниц области о “личной ответственности”, если подчиненные им медики откажутся работать в COVID-отделениях. Письмо руководства регионального Минздрава опубликовала в твиттере лидер независимого профсоюза “Альянс врачей” Анастасия Васильева.

В письме сказано, что в регионе “выявлены случаи”, когда сотрудники медицинских организаций начали отказываться от “трудоустройства” в отделения, где лечат COVID-пациентов.

“Каждый такой случай будет рассматриваться министерством индивидуально. По итогам в отношении руководителя учреждения (по основному месту работы отказавшегося сотрудника) будет приниматься решение о соответствии его занимаемой должности”, – говорится в письме.

В региональном министерстве “Интерфаксу” подтвердили подлинность письма. Однако в ведомстве утверждают, что речь идет только о ситуации, когда “руководители учреждений представили пофамильные списки специалистов, готовых к временной работе в ковидных госпиталях с учетом их согласия, но на этапе трудоустройства от сотрудников отдельных учреждений поступили отказы от трудоустройства”.

“Ответственность за достоверность предоставленной информации возложена на руководителей, в связи с чем и было направлено данное письмо”, – сказал представитель Минздрава Самарской области.

Российские медики массово жалуются на нехватку средств индивидуальной защиты в больницах, где принимают пациентов с коронавирусом, а также на то, что им не платят или недоплачивают обещанные президентом Путиным надбавки за работу с зараженными COVID-19 пациентами. Также в отдельных больницах персонал оформляли через сторонние компании, а не прямо в больницу:

Власти Калининградской области ранее жаловались, что 100 врачей и 250 представителей среднего медицинского персонала уволились в начале пандемии коронавируса.

“У нас таких под сотню врачей и две с половиной сотни среднего медперсонала, которые сказали: “Ребят, спасибо всем, мы пойдем, пока работать не будем”. У кого-то, наверное, на то есть свои причины. Я не вправе их осуждать: у кого-то есть дети, у кого-то еще что-то, неполные семьи у людей. Но по факту у нас 350 человек из системы еще перед началом этой всей коронавирусной истории встали и вышли”, – рассказал министр здравоохранения области Александр Кравченко.