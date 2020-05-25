Арестован администратор паблика «Омбудсмен полиции»

25.05.2020, 18:53, Новости дня

Тверской суд Москвы арестовал администратора паблика «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова на два месяца по делу о распространении материалов порнографического содержания.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения Худякову на два месяца. Он подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов группой лиц по предварительному сговору)», – передает ТАСС слова представителя суда.

Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Худякова, он этапирован в Москву из Вологды, где в его квартире провели обыск. Также было возбуждено новое уголовное дело в отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по статье о распространении порнографии.