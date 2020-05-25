 

В Испании резко сократилось число умерших от COVID-19

25.05.2020, 18:53, Новости дня

Министерство здравоохранения Испании пересмотрело данные об умерших из-за нового коронавируса в стране, уменьшив этот показатель почти на 2 тыс. человек, данные опубликованы в понедельник на сайте ведомства.

По информации ведомства, общее количество летальных исходов с начала распространения инфекции в стране достигло 26834 человек, а 24 мая Минздрав информировал о 28752 умерших, пишет ТАСС.

Уточняется, что «проводится индивидуальная проверка случаев, из-за чего могут быть расхождения цифр».

Кроме того, сообщается, что за последние сутки умерли 50 человек. Антирекорд по смертности зарегистрировали в Испании 1 апреля: тогда за сутки умерли 950 пациентов.

Испания остается одним из наиболее сильно пострадавших в мире государств из-за пандемии. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране.

Ранее премьер Испании Педро Санчес объявил о достижении пика эпидемии коронавируса в стране и отменил 14-дневный карантин для иностранных туристов начиная с 1 июля.



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