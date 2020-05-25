Из 6,6 млн протестированных на COVID-19 в Ухане бессимптомными оказались меньше 200 человек

25.05.2020, 18:48, Новости дня

В Ухане за 10 дней массового скрининга на наличие инфекции было выявлено 189 бессимптомных носителей COVID-19, следует из данных городского комитета здравоохранения.

За 10 дней в городе с населением около 10 млн человек провели 6 млн 574 тыс. 93 теста на коронавирус, было обнаружено 189 бессимптомных носителей вируса, передает РИА «Новости».

До начала массового скрининга, по данным агентства Синьхуа, в городе было проведено 3 млн тестов.

Тестирование в городе является добровольным и бесплатным, оно проводится в первую очередь среди жителей тех районов, где ранее фиксировались вспышки коронавируса, а также районов с большой плотностью населения. Сдать тест могли и те, кто ранее не делал этого.

Напомним, в Ухане решили провести массовый скрининг после подтверждения нового случая коронавируса после длительного отсутствия новых пациентов.

Отметим, что в РФ половина пациентов с коронавирусом не имеет симптомов. В Москве этот показатель составляет 60%, а в целом по стране – каждый второй случай.