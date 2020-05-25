Украину предупредили о закрытии «окна возможностей» в космической сфере

25.05.2020, 18:48, Новости дня

Через два года для Украины закроется окно возможностей в космической сфере, если отрасль не начнут развивать, сообщил глава украинского государственного космического агентства Владимир Усов.

«Если изменения сейчас не будут произведены, через два года окно возможностей для нас окончательно закроется», – передает его слова РИА «Новости».

Усов добавил, что другие страны и частные компании могут очень быстро скопировать то, что может предложить в этой сфере Украина сегодня, то украинская космическая отрасль получит «неутешительный прогноз» в ближайшие два-три года.

«После у нас не останется преимуществ в двигателестроении, в создании космических аппаратов», – сказал глава госкосмагентства Украины.

Газета ВЗГЛЯД писала, что от космического будущего Украины осталось только советское прошлое.