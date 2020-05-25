Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова, Максим Виторган и Нино Нинидзе вместе с другими звездами выступили на концерте под одеялами

25.05.2020, 18:45, Разное

Этот #лежачийконцерт среди подушек и одеял – для детей и взрослых, которые из-за болезни проводят жизнь в кровати: дома, в больнице или в хосписе. И медикам, которые им помогают в очень сложных условиях.

Аглая Тарасова и Ксения РаппопортСейчас поддержка особенно важна, потому что хосписы временно закрыты для посещений и пациенты могут видеть родных только онлайн, нет привычных концертов и чаепитий с волонтерами.

Джон Малкович

Нашим роликом мы бы хотели поделиться домашним теплом с теми, кто сейчас болеет и лежит. Поэтому мы поем лежа. Присоединяйтесь,- говорит Ингеборга Дапкунайте,сопредседатель Попечительского совета фонда “Вера”.

Ингеборга Дапкунайте с сыном АлексомПонять пациента можно только из положения лежа – поэтому мы лежим и поем,- отмечает Нюта Федермессер, учредитель фонда “Вера”, в своем вступительном слове.

Максим Виторган и Нино Нинидзе

Может быть, этот луч солнца золотого привнесет немного оптимизма, потому что всем его сейчас не хватает: и тем, кто лежит, и тем, кто рядом и помогает нашим лежачим пациентам встать на ноги, – продолжает Татьяна Друбич, сопредседатель Попечительского совета фонда “Вера”.

Алена Долецкая

Фонд “Вера” во время пандемии не свернул ни одной программы – напротив, мы стали помогать больше. Мы передаем врачам хосписов в Москве и регионах нужные защитные костюмы и маски; наша горячая линия круглосуточно оказывает поддержку родственникам пациентов; мы помогаем наладить общение пациентов с их родными по видеосвязи. И мы очень признательны всем, кто даже в это сложное время продолжает помогать. Нам очень повезло – у нас есть друзья со своей большой и преданной аудиторией, которые придумали такой потрясающий способ поддержать пациентов хосписов. Уверена, этот проект поможет всем нам стать немного ближе, – отмечает Анна Скоробогатова, директор фонда “Вера”.

Юлия Пересильд

Леонид Парфенов

Участники ролика призывают поддержать пациентов хосписов и медиков – для этого можно сделать любое пожертвование на сайте фонда help.hospicefund.ru. Пожертвования сейчас нужны в первую очередь на закупку средств защиты, организацию видеосвязи с близкими, поддержку тяжелобольных детей и взрослых.

“Серенаду Трубадура” (композитор Геннадий Гладков, автор текста Юрий Энтин) поют друзья, посланники и попечители фонда “Вера” (в порядке появления): Нелли Уварова, Джон Малкович, Юлия Пересильд, Леонид Парфёнов, Сати Казанова, Евгения Брик, Александр Молочников, Артём Ткаченко, Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова, Максим Виторган, Нино Нинидзе, Леван Горозия, Валерий Сюткин, Муся Тотибадзе, Ингеборга Дапкунайте, Михаил Шац, Этери Бериашвили, Алёна Долецкая, Александр Цыпкин и Пётр Налич. Режиссер ролика – Сергей Рамз.