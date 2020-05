Премьер Новой Зеландии отказалась прерывать интервью из-за землетрясения: видео дня

25.05.2020, 18:45, Разное

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн “взорвала” нтернет, дав, пожалуй, самое необычное интервью в своей жизни – но не по содержанию, а по “антуражу”. Она записывала свою речь из здания парламента, которое в народе называют “Пчелиный улей”, когда началось землетрясение, но это не помешало ей продолжить монолог.

У нас здесь землетрясение, довольно приличная встряска. Если видите, позади меня движутся предметы. Но в “Пчелином улье” подземные толчки чувствуются гораздо сильнее,

– сказала Джасинда. Затем она отметила, что подземные толчки прекратились и теперь она в безопасности: они длились около 30 секунд – к счастью, обошлось без жертв и разрушений, жители отделались паникой. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 30 километрах к северо-западу от города Левин на Северном острове Новой Зеландии.

Watch: New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern barely skipped a beat when an earthquake struck during a live television interview Monday morning https://t.co/y6mi4M5mxbpic.twitter.com/L8uhle1rNT

— TIME (@TIME) May 25, 2020

Стоит отметить, должность премьера Ардерн заняла в октябре 2017-го, вместе с этим подарив миру новый термин – “джасиндомания”: благо­даря харизматичному лидеру возглавляемая ею лейбористская партия не только стала интересна людям за пределами Новой Зеландии, но и смогла за месяц вдвое увеличить количество своих сторонников внутри страны (до 43 процентов). Молодой электорат полюбил Ардерн за прогрессивность: она выступает за легализацию однополых браков и право женщины на аборт. Кроме того, Джасинда увлекается диджеингом – в 2014 году она даже выступала на фестивале Laneway. На людей же постарше производит впечатление ее программа по сокращению социального разрыва в обществе.

В мировую повестку обаятельный политик ворвалась как вторая в истории глава правительства, которая стала матерью, при этом оставаясь действующим премьер-министром. Девочка Нив Те Ароха появилась на свет в июне 2018-го, а уже в сентябре вместе с мамой посетила генеральную ассамблею ООН, став самым юным участником форума. Чтобы Нив могла попасть на заседание, ей сделали персональный пропуск с надписью “первый ребенок Новой Зеландии”.

Джасинда Ардерн и ее гражданский муж Кларк Гейфорд