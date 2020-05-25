В Виннице после ослабления карантина начало расти число заболевших. Ограничения могут снова ужесточить

25.05.2020, 18:42, Новости дня

В Виннице после ослабления карантина начало расти число новых случаев заражения корнавирусом. Об этом сообщили в Винницком городском совете.

“Винница имеет одни из самых низких показателей по летальности. По количеству тех, кто выздоровел, винницкий регион имеет одни из лучших показателей по Украине. Вместе с тем город продолжает демонстрировать стремительный рост количества новых случаев заболевания. Через две недели после майских праздников количество тех, кто болеет, стремительно начинает преобладать над теми, кто выздоровел”, – отметил директор департамента здравоохранения горсовета Александр Шиш.

По его информации, 21 мая, перед введением адаптивного карантина, показатель инцидентности (количество случаев заражения за семь дней на 100 тыс. населения) составлял девять человек. За три дня после ослабления карантина этот показатель вырос до 11. “Если такая динамика сохранится, то мы перейдем “красную черту” показателя инцидентности”, – добавил чиновник.

В соответствии с требованиями Кабинета Министров, ослаблять ограничения можно только в регионах, где показатель инцидентности не превышает 12 человек на 100 тыс. населения.

В горсовете считают, что причина резкого роста заболеваемости – “пренебрежение правилами карантина: люди перестали носить маски, соблюдать дистанцию, обрабатывать руки антисептиком”.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин.

В Украине по состоянию на 25 мая коронавирус подтвердили у 21 245 человек, из них 623 умерли, а 7234 вылечились. В Винницкой области, по данным системы мониторинга распространения коронавируса СНБО Украины, заболели 892 человек, 15 из них скончались, 472 выздоровели.