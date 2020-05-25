 

Трамп не исключил переноса съезда республиканцев из Северной Каролины в другое место

25.05.2020, 18:40, Новости дня

Президент США Дональд Трамп предупредил в понедельник, что может перенести намеченный на август Национальный съезд Республиканской партии из Северной Каролины в другое место, если формат мероприятия придется корректировать из-за связанных с коронавирусом ограничений.

Предполагаемый соперник Трампа Джо Байден из-за пандемии приостановил предвыборные митинги. Некоторые выражают беспокойство по поводу безопасности проведения партийных съездов, где обычно собирается много людей.

Трамп написал в «Твиттере», что, если губернатор Северной Каролины демократ Рой Купер не ответит немедленно, будет ли разрешено заполнить площадку по максимуму, то партия найдет «другое место для проведения Национального съезда, со всеми рабочими местами и экономическим развитием, которые это дает».

В ходе конвенции будут записаны телеобращения, которые откроют последний этап предвыборной кампании. Съезд должен начаться 24 августа в городе Шарлотт.

Купер пока не дает комментариев. Национальный съезд Демократической партии, который отложили на месяц из-за коронавируса, должен начаться 17 августа в Милуоки, штат Висконсин.

Официальный представитель оргкомитета мероприятия ранее в этом месяце сообщила, что организаторы «продолжают поддерживать постоянный контакт с органами здравоохранения на уровне федерального правительства, штатов и муниципалитетов и будут придерживаться их рекомендаций, чтобы определить, сколько людей могут безопасно собраться в Милуоки в августе».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Трамп назвал хорошим знаком снижение роста смертности в Нью-Йорке

16.04 / Грузия: власти призывают не посещать пасхальное богослужение 

14.04 / ВОЗ сравнила коронавирус и свиной грипп

23.04 / Иран ответил на недовольство США запуском военного спутника

16.05 / Названо самое тяжелое осложнение коронавируса

15.05 / Розничные продажи в США упали в апреле на рекордные 16%

02.05 / Поклонники Медведевой потребовали прекратить ее травлю

03.04 / Автоюрист ответил на вопрос о штрафах за передвижение на машине

31.03 / В США тест на коронавирус прошли более 1 млн человек – Трамп

30.04 / У Мишустина диагностирован коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска