Пока в мире медикам доплачивают за опасность, в США некоторым медработникам урезают зарплату

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25.05.2020, 18:30, Новости дня

Из-за опасности COVID-19 в мире многим медработникам власти начали доплачивать за лечение коронавирусных больных, пишет The Washington Post. Однако в США — в стране, лидирующей по количеству заражённых и погибших от этой болезни, — пока нет ни одной национальной выплаты для медперсонала. Более того, некоторым даже сокращают рабочие часы и урезают зарплаты, поскольку у больниц упали доходы.


Reuters

На фоне того, как в мире многие медсёстры из-за пандемии коронавируса получают большие надбавки к зарплате, некоторые их коллеги в США столкнулись с урезанием зарплаты, пишет The Washington Post.

О повышенных выплатах для медперсонала уже объявили не только Канада и Франция, но и, например, Гана и Ирак. Со схожим обещанием выступили российские власти, хотя некоторые медицинские работники сообщили, что так и не получили причитающихся им денег, говорится в статье.

Великобритания выплачивает семьям погибших от COVID-19 медработников около €60 тыс.

Доплаты за работу в опасных условиях стали боевым кличем и одновременно источником противоречий во всём мире, поскольку работники здравоохранения рискуют своей жизнью на передовой зачастую без адекватных средств защиты.

В США официальные лица неоднократно называли американских врачей и медсестёр «героями», а президент Дональд Трамп заявил, что они «напарываются на смерть точно так же, как солдаты напарываются на пули».

Однако Соединённые Штаты не одобрили ни одной национальной выплаты за опасные условия работы. Более того, некоторые медицинские работники столкнулись с сокращением рабочих часов и оплаты, поскольку у больниц упали доходы.

По мере распространения вируса вспышки недовольства среди врачей возникали в разных странах. Так, медсёстры в Бразилии и Ливане устроили забастовку из-за нехватки средств защиты, необходимых для работы в опасных условиях.

Но в африканской Гане, где по состоянию на воскресенье было 6683 заражённых и 32 смерти от коронавируса, власти сделали ставку на то, что «более довольные сотрудники будут более эффективны в борьбе с вирусом».

«Когда люди мотивированы, они выполняют свою работу от всего сердца», — так прокомментировал глава системы общественного здравоохранения Ганы Патрик Абоагье решение властей ввести 50%-ную надбавку к зарплате для медиков и предоставить им налоговые послабления.   

По словам местных чиновников, в стране доплаты за опасность начали выдавать уже в апреле и будут выплачиваться до июня с возможностью их продления в том случае, если инфекция продолжит распространяться.

 



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