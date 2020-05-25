 

Вирусолог объяснил, чем опасны бессимптомные пациенты с COVID-19

25.05.2020, 18:30, Разное

Вирусолог и доктор медицинских наук Виктор Зуев объяснил, чем опасны бессимптомные пациенты с COVID-19. Всё дело в том, что они являются распространителями болезни и даже не знаю об этом.
Проанализировав результаты тестирований на коронавирусную инфекцию, можно прийти в следующему выводу: половина из них указывает на то, что большое количество людей переносят болезнь без каких-либо очевидных симптомов. Однако такое положение дел представляет опасность для здоровых граждан. Таким образом, во время разговора или пения у заражённого человека выделяются вредоносные бактерии, пояснил журналистам Зуев.

При этом, по его мнению, заболевания без каких-либо симптомов быть не может. Если же они не появляются и после проведения обследования, значит пациент страдает от скрытой вирусной инфекции. Латентная коронавирусная инфекция будет считать правилом медицины даже когда человечеству удастся справиться с пандемией, рассказал вирусолог.



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