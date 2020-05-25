 

Politico – через 10 лет тоже сериал снимут — советник Трампа сравнил политику КНР по коронавирусу с Чернобылем

25.05.2020, 18:30, Новости дня

Попытки Китая скрыть вспышку коронавируса войдут в историю наравне с тем, как СССР стремился преуменьшить аварию на Чернобыльской АЭС, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт Чарльз О’Брайен. По его словам, Америка хочет хороших отношений с Китаем, но «каждым своим действием» Пекин этому всё сильнее мешает.


Reuters

В отношении коронавируса поведение КНР похоже на то, как Советский Союз в своё время реагировал на аварию на Чернобыльской АЭС, считает советник президента США по национальной безопасности Роберт Чарльз О’Брайен.

 

Как пишет Politico, в интервью на канале NBC советник Дональда Трампа заявил: «То, как они попытались сокрыть вирус, войдёт в историю наравне с Чернобылем. Через 10—15 лет мы увидим отдельный сериал HBO по этим событиям». 

 

По мнению О’Брайена, пандемия может повлиять на переговоры между США и Китаем по торговой войне. «Мы сейчас оказались в совершенно ином мире», — прокомментировал эксперт. 

 

«Мы хотим хороших отношений с Китаем и китайским народом, — настаивает советник. — Но, к сожалению, мы видим, как каждым своим действием Коммунистическая партия Китая всё усложняет. В плане торговой сделки посмотрим, сдержат ли они обещания со своей стороны. Как бы то ни было, с коронавирусом мы оказались в новом мире». 

 

О’Брайен уверен, что Китай «натравил на мир вирус, уничтоживший триллионы долларов» США, которые Вашингтону приходится тратить, чтобы поддержать свою экономику и американцев на плаву. 

 

Politico напоминает: не так давно президент Трамп даже намекнул, что рассматривает возможность выхода из переговоров по торговой сделке. И это — несмотря на то, что всего за несколько часов до этого представители американской и китайской сторон выпустили совместное заявление с оптимистичными прогнозами на соглашение. 

 

По условиям сделки, в течение следующих двух лет Китай должен увеличить объёмы закупок американских товаров и услуг на сумму $200 миллиардов по сравнению с показателями 2017 года.



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