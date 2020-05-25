Легионеры футбольного клуба “Оренбург” вернулись в Россию
25.05.2020, 18:25, Новости дня
Иностранные футболисты клуба РПЛ "Оренбург" Рикарду Алвеш, Даниэль Мишкич и Урош Радакович прибыли в Россию. Об этом сообщил официальный сайт команды из Предуралья.
Ранее российское правительство приняло решение снять ограничения на въезд на территорию страны иностранных спортсменов и тренеров. Футболисты "Оренбурга" должны будут пройти 14-дневный карантин.
Напомним, что "Оренбург" возобновил тренировочный процесс 24 мая. Игроки занимаются на стадионе "Газовик", соблюдая все меры предосторожности, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
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