 

Легионеры футбольного клуба “Оренбург” вернулись в Россию

25.05.2020, 18:25, Новости дня

Иностранные футболисты клуба РПЛ "Оренбург" Рикарду Алвеш, Даниэль Мишкич и Урош Радакович прибыли в Россию. Об этом сообщил официальный сайт команды из Предуралья.

Ранее российское правительство приняло решение снять ограничения на въезд на территорию страны иностранных спортсменов и тренеров. Футболисты "Оренбурга" должны будут пройти 14-дневный карантин.

Напомним, что "Оренбург" возобновил тренировочный процесс 24 мая. Игроки занимаются на стадионе "Газовик", соблюдая все меры предосторожности, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции.



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