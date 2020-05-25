Си Цзиньпин: без эпидемии целевой показатель роста ВВП Китая мог составить 6%

25.05.2020, 18:25, Новости дня

Китайский президент Си Цзиньпин заявил, что годовой целевой показатель экономического роста Китая мог бы быть установлен на уровне около 6%, если бы не произошла эпидемия коронавируса, согласно сообщениям СМИ Китая, передает Reuters.

"Если бы эпидемия не произошла, при общих обстоятельствах целевой показатель роста ВВП был бы установлен на уровне около 6%", — сообщил Си.

Это соответствовало бы цели в 6%, как сообщили Reuters источники в начале декабря, до того, как разразилась эпидемия.

"Если мы жестко установили (целевой показатель ВВП), то основное внимание уделялось бы сильным стимулам и достижению темпов роста, что не соответствует цели нашего экономического и социального развития", — сказал Си.

В последние годы Китай неохотно наводнил свою экономику легкими кредитами, поскольку замедление продолжалось, даже до вспышки коронавируса, опасаясь долговых рисков, вызванных массивным стимулированием.

В своем отчете правительство объявило о ряде фискальных мер по укреплению экономики, равных примерно 4,1% ВВП Китая, согласно расчетам Reuters. Некоторые экономисты ожидали большего масштаба стимулов.

Различия во мнениях существуют в политических кругах Китая между теми, кто призывает к взвешенному подходу в поддержке экономики, и теми, кто призывает к более агрессивным мерам, которые могут повлечь за собой финансовые риски в будущем.

"Комментарии президента Си, вероятно, будут иметь последствия для поведения чиновников", — отмечают аналитики Goldman Sachs.

В своем рабочем отчете правительство заявило, что сделает налоговую политику более проактивной и будет более гибкой в ​​отношении денежно-кредитной политики, уделяя при этом внимание рабочим местам и стимулируя потребление.

Власти КНР ранее приняли решение не устанавливать целевой показатель экономического роста на 2020 год из-за неопределенности в отношении воздействия коронавируса.

22 мая в стране открылась ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которая была отложена примерно на два месяца из-за вспышки коронавируса.

"Я хотел бы отметить, что мы не установили конкретную цель для экономического роста в этом году, — сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. — Это связано с тем, что наша страна столкнется с некоторыми факторами, влияние которых трудно предсказать".

Он отметил "значительную неопределенность в отношении пандемии COVID-19 и мировой экономической и торговой среды".

В прошлом году экономика Китая выросла на 6,1% при целевом диапазоне роста от 6% до 6,5%.