Минпросвещения назвало дату первого ЕГЭ

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25.05.2020, 18:25, Новости дня

Первые пробные ЕГЭ начнутся в РФ 29 и 30 июня. С этого начнется кампания сдачи единых госэкзаменов, пояснил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24". На них будет проверена настройка системы, чтобы экзамены прошли без сбоев, а школьники чувствовали себя в аудиториях комфортно и безопасно. Первые штатные экзамены пройдут 3 июля.

Пробные экзамены проходили при введении системы ЕГЭ. Теперь понятие "пробного экзамена" внесут в нормативную базу, пояснил Кравцов. Появление пробных ЕГЭ не повлияет на сроки приемной кампании в вузы.

25 мая в российских школах прошли виртуальные последние звонки. В 2020 году из-за пандемии коронавируса COVID-19 все выпускники получат аттестаты. Сдавать ЕГЭ нужно будет только тем, кто собирается продолжить обучение в высших учебных заведениях.



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