 

Huawei анонсировала смартфон Huawei Enjoy Z 5G

25.05.2020, 18:18, Новости дня

В Сети ранее уже публиковались данные о новом смартфоне Huawei Enjoy Z 5G, однако теперь представлены результаты тестирования в приложении AnTuTu.

Некоторые специалисты высказали предположение, что новая модель функционирует на новом мощном процессоре MediaTek Dimensity 800.  Размер оперативной памяти нового аппарата составляет 6 гигабайт, а постоянной памяти 128 гигабайт. Также среди достоинств значится новая операционная система Android 10. Вместе с тем остальные характеристики смартфона будут известны несколько позже.

Эксперты не исключают, что новинка окажется крайне популярной на рынке, однако это будет зависеть от того, насколько доступным окажется ценник на предложенный смартфон.



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