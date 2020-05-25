 

Редкий седан Audi S6 Plus 1996 года продадут на аукционе

25.05.2020, 18:18, Новости дня

В рамках аукциона RM Sothebys выставлен на продажу редкий экземпляр немецкого седана Audi S6 Plus 1996 года выпуска.

Изначально данный автомобиль выпускался лимитированным тиражом в размере 97 экземпляров, тогда как все последующие версии были предложены в версии универсала. Под капотом Audi S6 Plus установлен 4,2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 322 л.с. Модель в универсале обладает более упрощенной установкой на 2,2 литра.

В свою очередь, редкий седан Audi S6 Plus 1996 года выпуска способен разогнаться до сотни за 5,6 секунд. Автомобиль имеет перенастроенную подвеску, 6-ступенчатую механическую трансмиссию и усовершенствованную тормозную систему. В салоне применены дорогие материалы отделки, включая кожаные кресла и алькантару.



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