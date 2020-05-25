Появилась новая теория зарождения Солнечной системы

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25.05.2020, 18:16, Новости дня

Астрономы нашли множество звезд внутри Млечного Пути, возникших после нескольких сближений и столкновений нашей Галактики и ее спутника, карликовой галактики Sgr DEG, сообщила в понедельник пресс-служба Европейского космического агентства.

«Солнце возникло в ту же эпоху, когда начали появляться звезды, порожденные первым сближением Sgr DEG с Млечным Путем. Мы не можем точно сказать, привело ли это событие к коллапсу облака, где возникло наше светило. Это, однако, вполне вероятно, учитывая возраст Солнечной системы и время рождения найденных нами звезд», – передает ТАСС слова астронома из Астрофизического института Канарских островов в Тенерифе Кармэ Галларт.

Галларт и ее коллеги открыли новые свидетельства того, что история рождения звездного «населения» Млечного Пути связана с его столкновениями с другими галактиками, проводя своеобразную перепись всех близлежащих светил при помощи орбитального телескопа GAIA.

Так, благодаря этим данным, ученые могут определить то, когда в нашей Галактике возникали вспышки звездообразования, и попытаться связать их с тем, когда она сближалась или сталкивалась с соседями.

Эти расчеты подтвердили предположения Галларт и ее коллег, а также указали на то, что очередная вспышка звездообразования, связанная с Sgr DEG, началась в Млечном пути совсем недавно, около 100 млн лет назад.

Напомним, в марте ученые, основываясь на данных космического телескопа Gaia, определили диаметр гало темной материи – сферической области, которая стала первым измерением размеров нашей Галактики.

Позднее с помощью самого большого телескопа исследователи нашли на Земле звезду, которая движется по орбите сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути, что подтверждает теорию относительности Эйнштейна.

Кроме того, в мае этого года астрономы впервые зафиксировали в галактике Млечный Путь всплеск радиоволн, сопровождавшийся вспышкой рентгеновского излучения.



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