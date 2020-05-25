 

Освобождены захваченные пиратами в Гвинейском заливе российские моряки

25.05.2020, 18:08, Новости дня

В Нигерии освободили восемь захваченных моряков, в том числе россиян, захваченных в апреле пиратами в Гвинейском заливе у берегов Бенина, сообщил в понедельник руководитель операции по спасению моряков адмирал Оладеле Даджи.

«Мы надеемся опросить их, но пока слишком рано, по крайней мере один слишком истощен», – передает ТАСС слова Даджи со ссылкой на агентство France Press.

Напомним, в середине апреля посольство РФ в Бенине и Того начало проверку информации о возможном захвате в Гвинейском заливе судна, на котором могли быть россияне.

Позднее силам ВМС Нигерии совместно со спецназом удалось освободить 11 членов экипажа контейнеровоза. На борту атакованного пиратами судна в порту города Котону наряду с другими заложниками находились трое россиян.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему сильнейшие ВМС планеты бессильны против пиратов.



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