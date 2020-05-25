Проведение экзаменов решено начать 29 июня с пробного ЕГЭ

25.05.2020, 18:08, Новости дня

С учетом эпидситуации решено провести 29 и 30 июня сначала пробные ЕГЭ, чтобы настроить всю систему. Основные экзамены начнутся 3 июля, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Об этом информирует «Интерфакс».

«3 июля начнется экзамен по географии, литературе, информатике и так далее. Важно соблюсти сроки приемной кампании», – передает его слова ТАСС.

Также определены сроки ЕГЭ для «второй волны» поступающих, экзамены для них пройдут 3, 5, 7 и 8 августа.

По словам Кравцова, приемная кампания в вузы состоится согласно установленным первоначально срокам.

В четверг президент Владимир Путин заявил, что ЕГЭ в РФ начнется 29 июня. Изначально предполагалось, что экзамены по географии, литературе и информатике пройдут 29 июня.

Накануне замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев сообщил, что завершить зачисление в российские вузы планируется в августе.