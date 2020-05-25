 

Аналитики предрекли десятикратный рост разорившихся нефтяных компаний в США

25.05.2020, 17:53, Новости дня

В этом году в США о банкротстве сообщили 17 мелких нефтяных компаний, однако их количество может возрасти больше чем в четыре раза, до 73, к концу текущего года, а в 2021 году – до 170, информирует газета Financial Times со ссылкой на аналитиков.

Юридическая компания Haynes & Boone сообщает, что «уже 17 мелких компаний-производителей нефти и газа в США с общим долгом около 14 млрд долларов объявили о банкротстве». Нефтяной сектор, по данным газеты, готовится к волне банкротств в следующие два года из-за падения спроса на нефть в связи с пандемией, передает РИА «Новости».

Аналитики Rystad считают, что число разорившихся компаний к концу года может вырасти до 73, а в следующем году будет «еще 170» при нынешних ценах. При этом представитель Haynes & Boone Бадди Кларк заявил, что нефть дороже 30 долларов не окажет компаниям нефтяного сектора необходимой поддержки.

В конце апреля сообщалось, что американские нефтяные компании, которым не хватает места для хранения сырья в условиях падения спроса, теперь складируют нефть в Национальном стратегическом нефтяном резерве.

Утром в понедельник цена нефти Brent выросла до 35,22 доллара, нефти WTI – до 33,51 доллара за баррель.



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