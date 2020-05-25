 

В Екатеринбурге при падении строительного крана погиб человек

25.05.2020, 17:53, Разное

В Екатеринбурге при падении строительного крана погиб человек. В городе начался сильнейший ураган.
Причиной падения крана на стройке стал мощнейший ветер. Погибшим оказался крановщик. Также региональные средства массовой информации сообщают о двух пострадавших во время инцидента. Точных сведений о состоянии их здоровья на данный момент нет. В городе уже приступили к ликвидации последствий урагана. Метеорологи сообщают, что непогода сохранится до утра. Возможен град.

Ураган начался в Екатеринбурге около 5 часов вечера. Сильный ветер местами сопровождается дождем. Из разных районов начали поступать сообщения об обрыве проводов, из-за которых встал электротранспорт. Также есть информация о рухнувших деревьях и пострадавших.



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