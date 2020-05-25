Дибров сдержал данную Малышевой клятву

25.05.2020, 17:30, Новости дня

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что бросил курить, как он и обещал своей коллеге Елене Малышевой.

Он сообщил в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ о решении бросить вредную привычку после госпитализации в феврале. Дибров рассказал, что Малышева всегда предупреждала его о необходимости вести здоровый образ жизни, если он хочет побывать на свадьбу у своих детей.

«Для этой цели бросай курить, Дибров!», – процитировал он Малышеву. Дибров добавил, что ему долго не удавалось пересилить себя и отказаться от курения. Однако после микроинсульта, который случился у него зимой, врачи рекомендовали ему бросить курить.

«Скажите, нам не убирать пока вашу коечку больничную? Вы еще к нам вернетесь? Или все-таки вы бросите курить?» – привел слова медиков Дибров. После этого телеведущий поклялся Малышевой, что откажется от пагубной привычки. Сейчас Дибров отказался не только от сигарет, но и от алкоголя и ежедневно измеряет давление.

Напомним, в феврале у Диброва диагностировали микроинсульт. Позже Малышева навестила телеведущего в больнице.