Исследователи в Ухане планируют продолжить изучение вирусов

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25.05.2020, 17:30, Разное

Китайские исследователи, представляющие Уханьский институт вирусологии, заявили о намерениях продолжать изучение неизвестных вирусов в стенах своего учреждения. По мнению ученых, коронавирус и другие известные на данный момент инфекции являются лишь “верхушкой айсберга”.
Как заявила ведущий вирусолог института Ши Чжэнли, неизвестные вирусы, носителями которых могут быть представители фауны, должны подвергнуться тщательному изучению, чтобы человечество в будущем было защищено от новых эпидемий. В частности, в Ухане уже существует подготовленная база для исследований таких патогенов. При этом источниками опасности могут быть как летучие мыши, так и множество других животных. Существенное значение в перспективах изучения должны стать лекарственные препараты и проявляющие реагенты, предназначенные для осуществления контроля и профилактики возможных вспышек вирусных заболеваний. “Вирусы, которые мы обнаружили, это на самом деле лишь верхушка айсберга. Работа, которой мы сейчас занимаемся – найти вирусы прежде, чем они найдут нас”, – резюмировала медик.

Стоит напомнить, что после начала вспышки SARS-CoV-2 в Ухане, произошедшей в декабре минувшего года, в прессе и в Сети систематически появлялись гипотезы о том, что причиной распространения коронавируса является его “утечка” из лаборатории, находящейся в Уханьском институте вирусологии. В январе текущего года руководство научного учреждения опубликовало открытое письмо, в котором назвало подобные предположения домыслами, добавив, что совесть работников лаборатории “абсолютно чиста”.



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