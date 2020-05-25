 

Жители РФ с пенсией менее 24 тысяч рублей получат новую льготу

25.05.2020, 17:30, Разное

Согласно новому законопроекту, внесённому на рассмотрение в Государственную Думу, жители РФ с пенсией менее 24 тысяч рублей, получат новую льготу. Авторы проекта рассказали, что социальное пособие не должно превышать двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).
Разработкой документа занимались журналист-политик Александр Хинштейн и руководитель фракции «Единая Россия» в ГД Федерального Собрания Сергей Неверов. Законопроектом предусматривается предоставление рассрочки по платежам бизнесу и гражданам. Парламентарии сообщили, что пенсионерам дадут новую льготу, если они не имеют дополнительных источников дохода, при этом размер пенсии не должен превышать двух МРОТ, а это 24 260 рублей. Депутаты предложили предоставить рассрочку по долгам за кредиты до 1 миллиона рублей, на срок – до 2-х лет.

Авторы нового законопроекта подчеркнули, что представителям малого и среднего бизнеса будет предоставлена единоразовая рассрочка (срок погашения – не более 1 года) по платежам, без обращений в суд. В документе написано, что общая задолженность, а это могут быть долги по налогам, страховым взносам и сборам, не должна превышать 15 млн. рублей.



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