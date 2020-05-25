 

Собянин объявил о новом этапе отмены карантина в Москве

25.05.2020, 17:20, Разное

Эпидемия коронавируса в Москве идет на спад, ситуация улучшается, констатировал Собянин. В ближайшее время власти города планируют дальнейшую поэтапную отмену карантина и введенных из-за COVID-19 ограничений, отметил мэр.

Со вторника, 26 мая, волонтеры вновь смогут посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек, написал градоначальник в своем личном блоге. Для посещения приюта нужно оформить ID волонтера и получить цифровой пропуск.

С 25 мая в городе заработал каршеринг. Правда, пока брать автомобиль можно на срок не менее пяти дней. Также возобновили работу 88 многофункциональных центров “Мои документы” – там можно получить услуги, которые невозможно оформить онлайн.

На следующем этапе отмены карантина в Москве откроются магазины, торгующие непродовольственными товарами, и предприятия бытовых услуг. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

При этом с 25 мая в городе ужесточаются правила ношения перчаток и масок. Надевать их нужно не только в магазинах, аптеках и общественном транспорте, но и на объектах железнодорожной дороги.

В Москве коронавирус за последние сутки вывили у 2 560 человек. Это один из самых низких показателей с начала мая. В то же время растет число выздоровевших: за последние сутки от коронавируса излечились 3 756 москвичей. Всего в России коронавирус выявили у более чем 353 тысяч человек.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 25 Май 2020 в 12:44 PDT



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