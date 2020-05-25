Терапевт назвал крайне важными прогулки на свежем воздухе для стариков

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25.05.2020, 17:16, Новости дня

Люди старшего возраста должны находиться в физически активном состоянии, поэтому им просто необходимы прогулки на свежем воздухе, сообщил газете ВЗГЛЯД председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьёв.

Ранее президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия выступил за смягчение режима изоляции для пожилых россиян старше 65 лет, сославшись на важность прогулок на свежем воздухе для них.  

«Дело в том, что опасен спертый воздух и обездвиженность, поэтому нахождение стариков в квартирах – ужасная ошибка. Они все должны находиться в физически активном состоянии. На воздухе никакие вирусы не пристают, потому что они рассеиваются. Лично я не знаю ни одного случая заражения в парке. Все заражения происходят в закрытых помещениях, при большом скоплении людей и плохой вентиляции», – говорит Воробьев.

Терапевт объясняет, что если у людей нет никакого близкого контакта, то гулять можно абсолютно в любом месте. Он также не исключает возможность совместных бесконтактных прогулок на свежем воздухе по два-три человека.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что как только число смертей от коронавирусной инфекции начнет сокращаться, а также уменьшится количество тяжелых больных, жителям столицы разрешат гулять.



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