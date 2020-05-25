Путин назначил спецпредставителя по Сирии

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25.05.2020, 17:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин назначил посла в Сирии Александра Ефимова своим спецпредставителем по развитию отношений с Дамаском.

«Назначить чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике Ефимова Александра Владимировича специальным представителем президента по развитию отношений с САР», – говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ефимов был назначен послом в Сирии в октябре 2018 года. До этого он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в ОАЭ.



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