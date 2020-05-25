Пескова выписали из больницы
25.05.2020, 17:16, Новости дня
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начнет работать в домашнем режиме.
Об этом информирует ТАСС.
Ранее сообщалось, что жена Пескова, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выписалась из больницы.
12 мая Песков сообщил о заболевании коронавирусом. Его вместе с Татьяной Навкой госпитализировали в больницу.
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