 

Пескова выписали из больницы

25.05.2020, 17:16, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начнет работать в домашнем режиме.

Об этом информирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что жена Пескова, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выписалась из больницы.

12 мая Песков сообщил о заболевании коронавирусом. Его вместе с Татьяной Навкой госпитализировали в больницу.



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