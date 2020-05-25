Правительство на полгода запретило ввоз в Россию бензина, чтобы поддержать нефтепереработку

25.05.2020, 17:15, Новости дня

Правительство РФ ввело временный запрет на импорт в Россию топлива из-за границы. Ограничения будут действовать минимум до 1 октября 2020 года, постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. В нем сказано, что ограничения введены “для обеспечения энергетической безопасности России и стабилизации ситуации на внутреннем рынке”.

Под запрет попали:

автомобильный бензин с октановым числом 80, 92, 95 и 98,

дизельное топливо,

авиционный керосин,

судовое топливо,

газойли (газообразное моторное топливо).

Под запрет не попадает топливо, которое уже находится в баках автомобилей и самолетов и перемещается в Россию для личного пользования.

Ранее о планах правительства запретить ввоз топлива в Россию сообщали Reuters и РБК. Министр энергетики Александр Новак такую меру объяснял необходимостью не допустить в страну дешевый иностранный бензин и поддержкой российских нефтеперерабатывающих заводов.

Падение цен на нефть привело к снижению розничной стоимости автомобильного топлива во многих странах мира, в частности в США. Однако в России стоимость топлива в последние годы остается практически неизменной, несмотря на падение цен на нефть и снижение потребления бензина из-за коронавируса примерно на 30%. На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цены на топливо росли с начала года и к моменту принятия постановления правительства почти вернулись на максимальные уровни 2020 года.