 

Масочный режим будет действовать в России еще 1-2 месяца – глава Роспотребнадзора:

25.05.2020, 17:15, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuГлава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила правительству РФ, что, по ее оценке, масочный режим в России сохранится еще на месяц или два, а новые требования по гигиене “останутся в целом надолго”. Это, по ее словам, касается требований по чистоте рук, по чистоте помещений, по специальной обработке обеззараживанию посуды и “целого ряда других требований”.

“Мы уже с вами говорили не раз, что мы живем в условиях новой нормальности. Нам нужно привыкнуть и научиться жить в новых условиях. Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить. Мы научились жить с этим вирусом, – заявила она. – Однако, нужно учиться жить так, чтобы качество жизни и отдыха не снижалось”.

Российские власти долгое время не настаивали на обязательном ношении масок жителями страны. В Москве масочный режим был введен лишь в начале мая, после того, как мэр Москвы Сергей Собянин оценил количество заболевших коронавирусом в городе в 300 тысяч человек. 22 мая Собянин заявил, что в Москве пока рано снимать ограничения на передвижение и отменять маски. Остается обязательным использование масок в Подмосковье, Санкт-Петербурге и еще в нескольких регионах. 

В целом ВОЗ считает, что шансы заразиться COVID-19 через концентрацию вируса в воздухе малы, но крупные капли-выделения изо рта или носа больного гарантированно передают вирус окружающим. Хирургическая маска, которая работает как физический барьер, может защитить от таких крупных капель. Она также не дает каплям-выделениям болеющего человека попасть на других людей. 

По данным на 25 мая, за последние сутки в России подтверждено 8946 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, а общее число выявленных случаев заражения в стране превысило 353 тысячи человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия по этому показателю занимает третье место в мире, пропустив вперед Бразилию (363,2 тысячи случаев) и США (1,64 миллиона случаев).



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