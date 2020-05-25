В регионах продолжается акция «Сад Победы»

25.05.2020, 17:08, Новости дня

В разных регионах РФ продолжается акция «Сад Памяти» в память об участниках Великой Отечественной войны – к ней присоединились Тверская, Тамбовская, Костромская акции.

Так, в Тверской области высадили 6,3 млн деревьев в рамках международной акции «Сад памяти». Памятные посадки проходили во всех районах региона. В мероприятиях участвовали сотрудники министерства лесного хозяйства и подведомственных учреждений, представители муниципалитетов и волонтеры, сообщают «Известия».

Из-за угрозы распространения коронавируса во время высадки деревьев соблюдались все меры безопасности. Кроме того, акция проходила в формате флешмоба #СадПамятиДома. Участники могли посадить деревья возле своих домов или на дачных участках, а затем добавить точку на карте на официальном сайте акции.

В Костромской области в акции приняли активное участие жители Солигаличского района. В начале мая в парке Победы были посажены кусты сирени, позже на своих приусадебных участках солигаличане высадили молодые клены, голубые ели, яблоньки и другие деревья и кустарники, информирует СМИ44.

В воскресенье состоялся завершающий этап акции. Специалисты «Солигаличского лесничества» и представители общественной организации «Волонтеры Победы» посадили почти 3 тыс. саженцев ели в память о героях Великой Отечественной войны в лесном массиве, участок в 0,8 га стал Садом памяти.

«Я всегда с большим желанием участвую в мероприятиях патриотической и экологической направленности. Стараюсь привлекать и наш коллектив и добровольцев. Сегодня, когда историю пытаются переписать, переписать, сохранение правдивой информации для будущих поколений – серьезная и важная задача. Сегодняшнюю работу я посвящаю своему дедушке Михаилу Ефимовичу Сомову. Он был артиллеристом, прошел всю войну, командиром артиллеристского расчета дошел до Берлина. Семь раз был ранен, один осколок носил под сердцем всю оставшуюся жизнь. Имеет награды, в том числе так ценившуюся бойцами медаль «За отвагу». Он – герой нашей семьи!» – сказала директор Солигаличского районного спортивно-молодежного центра, доброволец Победы Ирина Апарина.

Директор ОГКУ «Солигаличское лесничество» Алексей Сажин отметил, что такие мероприятия важны «и с точки зрения сохранения памяти, и как мероприятия по лесовосстановлению».

«Сейчас эти елочки малы. Но это пока. Пройдет время, они приживутся, за ними будут присматривать, ежегодно проводить мероприятия по уходу – прополка, уборка кустарников. И через два с половиной десятка лет кропотливого труда – это будут уже совсем не крохи, а сильные деревья», – сказал он.

Жители Тамбовской области в рамках акции 75 гектаров молодого леса. Также в рамках акции лесничие высаживали деревья на своих приусадебных участках, информирует «РИА ТОП 68».

Несмотря на то, что благоприятный период для посадки деревьев закончился, в акции еще можно поучаствовать. Для этого нужно нарисовать дерево или сделать аппликацию. Фотографией своей работы нужно поделиться в социальных сетях с хештегом #СадПамятиДома.

«Сад памяти» – международная акция, в рамках которой планируется высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. На данный момент в рамках акции высажено уже около 20 млн деревьев. Организаторами международной акции «Сад памяти» выступают «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и национального проекта «Экология».