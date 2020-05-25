Джонни Депп сыграет Федерико Феллини

25.05.2020, 17:05, Разное

Последние годы имя Джонни Деппа звучало в прессе исключительно в связи со скандалами: долгий развод с Эмбер Херд, нескончаемые судебные слушания, обвинения в домашнем насилии, последовательные отказы кинокомпаний в сотрудничестве. И вот наконец о Джонни можно написать что-то хорошее.

На днях стало известно, что Деппа рассматривают на главную роль в фильме “Черно-белый Феллини” (Fellini Black and White). Актер сыграет итальянского режиссера, а Пенелопа Крус – его жену Джульетту Мазину. Сюжет фильма будет построен вокруг реальной истории поездки Феллини в Лос-Анджелес в 1957 году на вручение “Оскара”. За два дня до награждения режиссер пропал на два дня и чуть не пропустил церемонию. Картина станет фантазией на тему того, чем мог заниматься режиссер во время своего исчезновения.

Съемки должны начаться в этом году в Лос-Анджелесе. Инсайдеры также сообщают, что в фильме могут появиться Александр Скарсгард, Джейми Фокс и Питер Динклейдж.

Федерико Феллини, 1975 год

Напомним, судебное разбирательство между Джонни Деппом и его бывшей супругой Эмбер Херд не так давно приобрело новый поворот. Конфликт между бывшими возлюбленными начался после их развода в 2016 году, когда Эмбер обвинила актера в применении к ней физической силы и потребовала выдать временный охранный ордер, запрещающий Деппу приближаться к ней. Суд удовлетворил иск актрисы, а Джонни долго избегал встреч с Эмбер, после чего сам подал на нее в суд. За клевету, порочащую его имя, он потребовал 50 миллионов долларов.

Судебное разбирательство продолжалось вплоть до последних дней, а не так давно достоянием общественности стали аудиозаписи, из которых выяснилось, что Эмбер сама не раз поднимала руку на Джонни. 23 марта началось финальное судебное разбирательство, которое должно поставить точку в отношениях этой пары. Незадолго до него в поддержку актера также высказались его бывшая супруга Ванесса Паради, его коллеги Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

Джонни Депп и Эмбер Херд