Заговор против герцогини и безразличие родственников: друзья принца Гарри и Меган Маркл о причинах их переезда в США

25.05.2020, 17:05, Разное

Журналистка Кэти Николл специализируется на материалах о жизни британской королевской семьи. Она живет в Лондоне, пишет для Vanity Fair и регулярно выступает с комментариями для Entertainment Tonight, CBC, BBC и ITV. Кроме того, Кэти является биографом королевской семьи. В разное время из-под ее пера выходили книги о Кейт Миддлтон, принце Уильяме, принце Гарри и его отношениях с Меган Маркл. Кэти – одна из тех, кто дружит с членами монаршей семьи и многими, кто их окружает. В связи с новым этапом в жизни Меган и Гарри – переездом в Америку – Николл пообщалась с друзьями и коллегами пары, чтобы понять, как супруги чувствуют себя на новом месте. Оказалось, не так хорошо, как планировалось.

Из свежего материала Sunday Times становится понятно, что Гарри труднее переживает процесс ассимиляции на новом месте, чем когда-то Меган. Супруги буквально поменялись местами: теперь чужим на новой земле чувствует себя принц. Как объясняет Эндрю Мортон, много лет пишущий о Гарри и его брате, одна из проблем, которая не дает покоя герцогу Сассекскому, – отсутствие в Калифорнии жестких законов о защите частной жизни. В Великобритании за ним никто не мог следовать по пятам с фотоаппаратом, а здесь никто этому не может помешать. Кроме того, Гарри никого не знает в Лос-Анджелесе, и поэтому чувствует себя одиноко.

Меган Маркл с сыном Арчи, май 2020 года

Зато Меган стало гораздо легче. Друг герцогини, пожелавший остаться неизвестным, подтверждает, что она тяжелее всего в Великобритании переносила отсутствие близких по духу людей. Усугубляли ситуацию и ее натянутые отношения с сотрудниками дворца:

Она была уверена, что против нее плетут заговор, поэтому, когда они переехали во Фрогмор, Меган оказалась в настоящей изоляции. Она с самого начала чувствовала себя не в своей тарелке. Это была не та жизнь, к которой она привыкла.

Моментом, который изменил все, стал выход телеинтервью герцога и герцогини Сассекских, которое они дали во время своего африканского тура. Они жаловались на то, что испытывают огромное давление. Как оказалось, эти слова стали откровением не только для зрителей, но и для членов королевской семьи. Первым руку помощи протянул Уильям, за ним последовали и остальные. Впрочем, было уже поздно.

По словам друзей пары, Гарри и Меган начали планировать переезд в Лос-Анджелес задолго до объявления о сложении королевских обязанностей. Супруги стали присматривать дом в Калифорнии практически сразу после свадьбы, правда, изначально речь шла о том, чтобы проводить там каникулы. Со временем идея трансформировалась и достаточно радикально.

Принц Гарри и Меган Маркл

Журналист Омид Скоби, автор нашумевшей книги о Меган и Гарри, предполагает, что супруги пойдут по сценарию Барака и Мишель Обамы:

Думаю, это будет похоже на модель, которую Обама создали после ухода из Белого дома – они основали продюсерскую компанию Higher Ground, а затем подписали контракт на многолетнее сотрудничество с Netflix для производства документальных и художественных фильмов, посвященных таким вопросам, как раса, классовость, демократия и гражданские права.

Кроме того, у супругов в планах запуск благотворительного фонда Archewell, который был приостановлен из-за пандемии. Николл также выяснила, что слухи о том, будто Меган собирается вернуться к актерской профессии или написать серию детских книг, оказались ложными. Герцог и герцогиня планируют с особым вниманием подходить ко всем предлагаемым им проектам – их новая работа не должна подрывать авторитет британской монархии.

Меган Маркл и принц Гарри