 

В Нацполиции создали департамент защиты интересов общества и государства. Центр противодействия коррупции назвал его тайным

25.05.2020, 17:00, Новости дня

В Национальной полиции Украины появился департамент защиты интересов общества и государства, сообщили Центру противодействия коррупции в ведомстве. 

В ответе на запрос организации сказано, что департамент был создан в марте 2020 года. В Нацполиции обосновали образование новой структуры “необходимостью внедрения системного подхода на функциональном и организационном уровнях с целью противодействия угрозам, которые посягают на интересы общества и государства”. 

“Сведения о структуре, общей численности, задачах и функциях департамента составляют служебную информацию”, – сообщили в Нацполиции. 

Центр противодействия коррупции назвал новый департамент тайным. 

“Как нам, гражданам, узнать, что такое “интересы общества и государства”? Это может быть все, что захочет [министр внутренних дел Арсен] Аваков. Поэтому вполне вероятно, что полиция решила продолжить заниматься давлением на бизнес и экономику, но уже без департамента защиты экономики, на ликвидации которого так пиарились, а с помощью нового подразделения”, – заявил глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По информации центра, департамент унаследовал функции экономического, “но будет скрываться за ширмой “служебной информации”.

В сентябре 2019 года правительство расформировал департамент защиты экономики Нацполиции. “УБЭП – все. Ушел в историю. Больше полицейские не должны вмешиваться в деятельность бизнеса”, – заявили тогда в правительстве. 

Вместо департамента защиты экономики должны были создать отдельное ведомство – Бюро финансовых расследований. За соответствующий проект закона Верховная Рада проголосовала в первом чтении в октябре, но в январе, как сообщается на сайте парламента, депутаты проект отклонили. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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