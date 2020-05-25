 

В Украине планируют сформировать трехмесячный запас средств для борьбы с COVID-19 – Офиса президента

25.05.2020, 17:00, Новости дня

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с представителями Кабинета Министров и государственных ведомств с целью ускорить процедуры закупок средств индивидуальной защиты для предотвращения распространения COVID-19. Об этом 25 мая сообщает сайт Офиса президента.

Ермак подчеркнул, что госрезерв средств индивидуальной защиты должен быть рассчитан не менее, чем на трехмесячные потребности.

Отмечается, что госпредприятие “Медицинские закупки Украины” до конца этой недели должно заключить первые соглашения по закупке средств индивидуальной защиты для украинских медицинских учреждений, а первые поставки запланированы на следующую неделю.

Генеральный директор предприятия Арсен Жумадилов сообщил, что закупки будут оформляться по сокращенной процедуре в системе ProZorro. На это сейчас выделено почти 3 млрд грн. В то время как ежемесячная потребность на закупки необходимых средств для всей Украины составляет около 750–760 млн грн.

“Министерство развития экономики и Минздрав должны подготовить перечень номенклатуры товаров, из которых должен быть сформирован госрезерв”, – подчеркнул Ермак.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет лично контролировать закупки Минздравом средств индивидуальной защиты

По состоянию на 25 мая коронавирус в Украине подтвержден у 21 245 человек, 623 больных умерли, а 7234 вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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