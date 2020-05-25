 

В США отмечают День поминовения

25.05.2020, 16:55, Новости дня

Несмотря на пандемию коронавируса, президент США Дональда Трампа участвует сразу в двух мероприятиях по случаю Дня поминовения – посещает Арлингтонское национальное кладбище и исторический форт в Балтиморе.

В связи с пандемией программа посещения кладбища в Вирджинии сокращена – президент лишь возлагает венок к Могиле неизвестного солдата.

Позднее президент выступит с речью в форте Макгенри, где американские солдаты одержали победу над британцами в ходе войны 1812 года, в честь чего было написано стихотворение «Знамя, усыпанное звездами», ставшее гимном США.

Мэр Балтимора, демократ Бернард Джек Янг осудил решение президента приехать в город, заявив, что это подает плохой пример гражданам в ситуации, когда власти призывают их оставаться дома. Кроме того, по словам мэра, у Балтимора нет лишних средств на организацию президентского визита: из-за пандемии город теряет по 20 миллионов долларов в месяц.

Однако в Белом доме заявили: «Отважные мужчины и женщины, поколениями отстаивавшие наши свободы, не оставались дома, и президент тоже не останется, а почтит их жертвы, посетив этот исторический памятник».

В Мэриленде лишь неделю назад начали снимать некоторые карантинные ограничения, а в Балтиморе они действуют до сих пор. Как отмечает координатор Белого дома по борьбе с. коронавирусом доктор Дебора Биркс, в Балтиморе и Вашингтоне самый высокий процент случаев заражения.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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