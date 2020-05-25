В Роспотребнадзоре дали обещание об организации детского отдыха

25.05.2020, 16:53, Новости дня

Детский отдых будет организован по всем правилам, так как детям необходимо отдохнуть, пообещала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом она подчеркнула, что при планировании отпуска необходимо учитывать то, что риск коронавируса сохраняется, передает РИА «Новости».

«На сегодняшний день, планируя дальнейшие три месяца, для кого-то отпускные месяцы, нужно исходить из того, что этот риск [заболевания коронавирусом] остается», – сказала Попова.

Так, по ее словам, в мире наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, но не везде. Интенсивный рост случаев COVID-19 наблюдается в Южной Америке, опасения вызывают Африка и некоторые страны Азии. Она отметила также, что уровень тестирования на коронавирус в разных странах отличается, где-то тесты не проводятся, а заболевшие там есть.

В таких условиях, добавила Попова, выезжать за рубеж крайне нежелательно. При этом те граждане, которые возвращаются в Россию из других стран, должны будут самоизолироваться на две недели за свой счет.

Сейчас человечество живет в условиях «новой нормальности», так как коронавирус уходить не собирается и учится жить в популяции. Сделать жизнь проще в условиях пандемии помогут новые правила, отметила глава Роспотребнадзора.

Ранее премьер Михаил Мишустин призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки, так как нужно исключить малейший риск завоза инфекции.