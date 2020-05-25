Ты тоже можешь!: «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

25.05.2020, 16:48, Новости дня

«Мой салат» – экоферма по выращиванию различных сортов листового салата в теплицах. Компания создана в селе Садовое в Карачаево-Черкесии. Ее основатель – Евгения Бадзагуа, в команде которой работает пять человек. Первые вложения – 480 тысяч рублей, а первая прибыль составила 25 тысяч рублей.

Газета ВЗГЛЯД реализует новый видеопроект об успешных российских стартапах «Ты тоже можешь!».