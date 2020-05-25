 

Минэнерго оценило профицит нефти на мировом рынке

25.05.2020, 16:48, Новости дня

Минэнерго оценивает профицит на мировом рынке нефти в 7-12 миллионов баррелей в сутки и надеется на баланс в июне-июле, сообщил источник.

«На самом деле в настоящее время еще профицит на рынке, предложение над спросом от 7 до 12 млн баррелей в сутки, но мы надеемся, что в июне месяце с учётом продолжающегося роста спроса мы выйдем в нулевой баланс, в июне, в июле, вот в этот период, рынок сбалансируется», – процитировал главу ведомства Александра Новака источник РИА «Новости», знакомый с текстом выступления министра на заседании рабочей группы Госсовета по энергетике и принимавший участие в заседании.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил влияние связанного с пандемией коронавируса кризиса на уровень добычи нефти в России.



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