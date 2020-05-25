Сергей Собянин снял еще одно ограничение в столице

25.05.2020, 16:42, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в минувшие выходные ситуация с распространением коронавируса в столице продолжила постепенно улучшаться. В связи с этим власти города планируют дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений.

Со вторника, 26 мая, волонтерам вновь разрешается посещать тринадцать приютов Москвы, в которых содержатся бездомные животные. Кошкам и собакам можно будет передавать лекарства, корма, а также выгуливать четвероногих, сообщил мэр в своем блоге.

Собянин отметил, что потребность в помощи очевидна, поскольку на протяжении более двух месяцев животные получали лишь стандартный уход. Выработан регламент безопасного посещения приютов, который будет действовать до полного прекращения пандемии.

Волонтеру нужно заранее оформить ID, который выдает ГБУ "Мосволонтер". Каждый приют сможет принимать не более пятнадцати человек ежедневно. Представители зоозащитных фондов сформируют графики посещения. Кроме того, не стоит забывать о масках и перчатках — они обязательны для нахождения в приютах. Также нужно получить цифровой пропуск волонтера на сайте nedoma.mos.ru.