Стеклоподъемник задушил четырехлетнего мальчика в Башкирии

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25.05.2020, 16:42, Новости дня

Несчастный случай произошел в Дкванском районе Башкирии — игравший в машине отца мальчик погиб, случайно включив автоматический стеклоподъемник, сообщили в республиканском управлении СКО.

Трагедия разыгралась днем 23 мая в одном из сел. Мальчик спрятался от младшей сестренки в салоне автомобиля, припаркованного у дома бабушки, а затем решил подразнить ее через окно. Высунув голову, рукой он оперся на кнопку стеклоподъемника — сработавший механизм убил мальчика.

Проводится доследственная проверка.



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