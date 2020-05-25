Стеклоподъемник задушил четырехлетнего мальчика в Башкирии
25.05.2020, 16:42, Новости дня
Несчастный случай произошел в Дкванском районе Башкирии — игравший в машине отца мальчик погиб, случайно включив автоматический стеклоподъемник, сообщили в республиканском управлении СКО.
Трагедия разыгралась днем 23 мая в одном из сел. Мальчик спрятался от младшей сестренки в салоне автомобиля, припаркованного у дома бабушки, а затем решил подразнить ее через окно. Высунув голову, рукой он оперся на кнопку стеклоподъемника — сработавший механизм убил мальчика.
Проводится доследственная проверка.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет