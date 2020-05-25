Медвежонок Глаша навестила в больнице детей с коронавирусом. Видео

25.05.2020, 16:42, Новости дня

Обитатель барнаульского зоопарка "Лесная сказка" медвежонок Глафира навестила в краевой больнице детей, которых лечат от COVID-19. В корзине автовышки медведица предстала перед окнами детских палат и с радостью попозировала маленьким пациентам.

Как отмечает ГТРК "Алтай", Глаша не только "улыбалась" детям, но и проявила нежность к сотруднику, который держал ее на руках — облизала ему лицо. Дети активно фотографировали гостью через окно и посылали воздушные поцелуи.

Отметим, что в регионе на лечении прибывают 155 детей. Большинство размещено в краевой больнице.

Напомним, Глаша была найдена близ села Онгудай. Местные жители отдали 4-месячного малыша на передержку охотоведу. Когда выяснилось, что маму найти не получится, решили передать медведицу в зоопарк. Так, 20 мая она оказалась в "Лесной сказке". 23 мая барнаульский зоопарк "Лесная сказка" показал интернет-шоу с медведицей Глафирой. Кулинарный поединок "Завтраки с Глашей и Сашей" в соцсети "ВКонтакте" смогли посмотреть все желающие.

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ГТРК "Алтай"